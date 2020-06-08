Источник: некоторые игроки НБА не хотят завершать сезон из-за ситуации с расизмом

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс сообщил, что многие игроки НБА не хотели бы завершать прерванный из-за коронавируса сезон по причине неблагоприятной психологической обстановки, связанной с жестокостью и расизмом в США.
«Некоторые ребята из «Лейкерс», некоторые из «Клипперс». Есть кое-какие слухи о том, что некоторые команды чувствуют себя некомфортно. Некоторые парни хотят играть, а некоторые нет», — приводит слова Барнса в «Твиттере» американский журналист Джошиа Джонсон.
Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В ответ на это убийство США были охвачены волной беспорядков.
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