Дэмьен Лиллард: когда полиция нападает на вас, у вас есть право лечь на землю и умолять

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал протесты в США, связанные с расовой дискриминацией и жестокими действиями полиции.
«Если вы нападаете на полицию, у них есть право и причины арестовать вас. Но если полиция нападает на вас, у вас есть лишь право лечь на землю и умолять сохранить вам жизнь?» – написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».
Протесты во многих городах США вызваны трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.
После задержания один из офицеров уложил Флойда на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы мужчины отпустить, потому что он не может дышать. В результате Джордж потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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