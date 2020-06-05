Украинский игрок НБА вышел на уличный протест в США

Украинский атакующий защитник «Детройт Пистонс» Святослав Михайлюк вместе с одноклубником Люком Кеннардом и главным тренером команды Дуэйном Кейси поучаствовал в уличном протесте против расовой дискриминации в США.
Протест в Детройте, как и во многих других городах США, вызван трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от жестоких действий полицейского.
Видео доступно на странице журналиста Рода Бёрда в «Твиттере».
Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров уложил его на асфальт, надавил ногой на шею и удерживал её так около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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