Экс-игрок НБА О’Брайант близок к тому, чтобы остаться в «Локомотиве-Кубань»

Тяжёлый форвард Джонни О’Брайант близок к тому, чтобы остаться в «Локомотиве-Кубань», стороны ведут переговоры о подписании нового контракта, утверждает Sportando.

Бывший игрок НБА провёл за «Локомотив-Кубань» один сезон, набирая 16,3 очка и 5,7 подбора в среднем за матчи в Лиге ВТБ и 13,8 очка и 5,1 подбора – в Еврокубке.



Джонни оказался в краснодарском клубе после того, как не захотел подписать новое соглашение с предыдущим клубом — тель-авивским «Маккаби». Баскетболист отклонил предложение, рассчитывая получить более выгодную сделку и став свободным агентом.



О'Брайант был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации клубом «Милуоки Бакс» под общим 36-м номером в 2014 году. Всего в лиге он провёл 147 матчей. В играх за «Милуоки», «Денвер Наггетс» и «Шарлотт» он набрал в среднем 3,5 очка и делал 2,4 подбора.