Экс-жена режиссёра «Ералаша» отметила льняную свадьбу с призёром чемпионата РФ Кузякиным

Бывшая жена режиссёра «Ералаша» Бориса Грачевского Анна и экс-капитан баскетбольного клуба «Зенит» Артём Кузякин отпраздновали льняную свадьбу – четыре года совместной жизни.



Анна опубликовала к этому празднику видео в «Инстаграме», сопроводив его текстом: «Это самый лучший день в самом лучшем году! У нас сегодня льняная свадьба. Муж, Артём, я люблю тебя. Спасибо, что любишь, помогаешь, заботишься! Ты самый лучший!»

Видео доступно на странице Анны Грачевской в «Инстаграме».

С Артёмом Анну познакомила её подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после скандального развода.



Уйдя к Грачевской, Кузякин расстался со своей бывшей супругой. По его словам, их дети «восприняли всё адекватно, они знают, что мы их любим. У супруги сейчас своя личная жизнь, у меня – своя».



Артём Кузякин был капитаном в «Спартаке», «Красных Крыльях», «Триумфе» и «Зените». Он — серебряный призёр чемпионата России сезона-2004/2005 и бронзовый — сезонов-2008/2009 и 2009/2010.