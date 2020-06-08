Игрок «Зенита» Зубков не видит сходства между собой и сыном от экс-жены Рыжего «Иванушки»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал о своём четырёхмесячном сыне от брака с Марией, бывшей женой Андрея Григорьева-Апполонова, более известного как Рыжий из поп-группы «Иванушки».
«Похоже на «день сурка» — каждый день примерно одно и то же. Встаём часов в 7-8, а дальше либо жена забирает ребёнка, а я досыпаю, либо, что чаще всего, я беру сына, потому что мама всю ночь с ним, и мы идём гулять, кушать, играть. Потом он спит, а я занимаюсь своими делами. В общем, всё зависит от ребёнка — когда уснёт и проснётся, когда поест.
Парнишка активный. Ему только пять месяцев будет, а он уже и весит как годовалый ребёнок, и пытается сесть, переворачивается. Врач говорит, что мы опережаем стандартное развитие. Думаю, он будет ещё активнее, за такими глаз да глаз нужен.
Если честно, я не вижу особого сходства со мной, но все друзья поголовно утверждают, что сын — моя копия. Жена даже немного расстраивается, я её утешаю. Говорю: «На тебя он тоже похож, не переживай», — приводит слова Зубкова Team Russia.
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