Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

У игрока «Уникахи» был выявлен коронавирус

У игрока «Уникахи» был выявлен коронавирус
Баскетбол / Евролига 0

У одного из игроков «Уникахи» был выявлен коронавирус, сообщает Eurohoops. Заболевшим игроком стал защитник команды Фрэнсис Алонсо.

Ранее стало известно, что в Испании будет проведён мини-турнир, в котором примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в Валенсии. Команды будут разделены на две группы по шесть команд, по две лучшие команды группы выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала будут сыграны в формате одного матча. Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Будет сыграно 33 матча.

Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 236 тыс. случаев заражения — это пятый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020