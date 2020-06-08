У игрока «Уникахи» был выявлен коронавирус

У одного из игроков «Уникахи» был выявлен коронавирус, сообщает Eurohoops. Заболевшим игроком стал защитник команды Фрэнсис Алонсо.
Ранее стало известно, что в Испании будет проведён мини-турнир, в котором примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в Валенсии. Команды будут разделены на две группы по шесть команд, по две лучшие команды группы выйдут в полуфинал. Матчи полуфинала и финала будут сыграны в формате одного матча. Турнир стартует 17 июня и продлится две недели. Будет сыграно 33 матча.
Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 236 тыс. случаев заражения — это пятый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.
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