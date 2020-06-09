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Олдридж не поможет «Сан-Антонио» после возобновления сезона

Олдридж не поможет «Сан-Антонио» после возобновления сезона
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж перенёс операцию на правом плече и не сможет помочь команде после возобновления сезона-2019/2020, сообщает Clutch Points.

«Я разочарован тем, что не смогу закончить сезон вместе со своими товарищами по команде, но я рад, что буду полностью готов к следующему сезону», — подчеркнул баскетболист.

Сообщается, что операция игроку была сделана 24 апреля, более чем через месяц после вынужденной приостановки сезона.

Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.

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