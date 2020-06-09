Олдридж не поможет «Сан-Антонио» после возобновления сезона

Тяжёлый форвард «Сан-Антонио Спёрс» Ламаркус Олдридж перенёс операцию на правом плече и не сможет помочь команде после возобновления сезона-2019/2020, сообщает Clutch Points.



«Я разочарован тем, что не смогу закончить сезон вместе со своими товарищами по команде, но я рад, что буду полностью готов к следующему сезону», — подчеркнул баскетболист.



Сообщается, что операция игроку была сделана 24 апреля, более чем через месяц после вынужденной приостановки сезона.



Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).



Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.