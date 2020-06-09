Стив Керр истерически отреагировал на речь Трампа о расе и единстве

Главный тренер клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр ярко отреагировал на новость о грядущем выступлении президента США Дональда Трампа о проблеме расовой дискриминации, охватившей всю нацию.

Стив Керр решил поделиться своими эмоциями в социальной сети «Твиттер», просто рассмеявшись над заголовком о готовящемся выступлении президента США.

Очевидно, что Керр считает эту идею смешной. Стивен не верит, что речь президента Трампа пойдет на пользу нынешней ситуации. Во всяком случае, это может лишь усугубить ситуацию. Президент получил массу негативных отзывов о том, как он действовал в разгар общенациональных акций протеста за расовое равенство.

Керр был одним из многих деятелей НБА, которые были убежденными критиками президента. В прошлом он критиковал усилия правительства по борьбе с пандемией коронавируса, издевался над недавним фоторепортажем Трампа и даже называл его расистом.

Конечно, это не первый случай, когда Керр выражает своё презрение к президенту. Несколько месяцев назад Керр выступил с критикой Трампа за то, как президент справился с конфликтом в Китае. В ответ на это президент США назвал Керра «слабым и жалким».