Экс-тренер «Автодора» Кайрис подписал трёхлетний контракт с литовским «Ритасом»

Литовский «Ритас» на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Дональдаса Кайриса, который ранее покинул саратовский «Автодор». Стороны заключили соглашение сроком на три года. На посту главного тренера Кайрис сменил Дайнюса Адомайтиса.



«Деньги определённо были не самым важным для меня при принятии решения. Главным стала возможность окунуться в интересный рабочий процесс. Клуб «Ритас» известен во всей Европе, в городе существуют глубокие баскетбольные традиции. У команды большое число болельщиков, и я верю, что вместе мы будем достойно представлять Вильнюс.



Видение лидеров клуба мне подходит. Впечатляет и молодёжная тренировочная программа, которая действительно дала много потенциальных игроков для мужской сборной Литвы. Рад, что я здесь на этом этапе моей карьеры», — заявил Кайрис.

Главный тренер Дональдас Кайрис покинул «Автодор»