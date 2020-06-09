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Владелец выставил «Панатинаикос» на продажу за € 25 млн

Владелец выставил «Панатинаикос» на продажу за € 25 млн
Баскетбол / Евролига 0

Владелец баскетбольного «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за € 25 миллионов.

«Я бы предпочел, чтобы клуб выступал в Лиге чемпионов. Решение должно быть принято с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, фанатов.

При этом я принял решение выставить «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро. Пока же клуб будет функционировать с теми доходами и людьми, которым я доверяю. Я покидаю «Панатинаикос» в качестве чемпиона и с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе окончательно и бесповоротно подошёл к концу», – заявил Яннакопулос, его слова приводит журналист Никос Варлас в «Твиттере».

После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».

Президент «Панатинаикоса» назвал руководство Евролиги «мафиози и диктаторами»
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