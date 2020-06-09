Владелец выставил «Панатинаикос» на продажу за € 25 млн

Владелец баскетбольного «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за € 25 миллионов.
«Я бы предпочел, чтобы клуб выступал в Лиге чемпионов. Решение должно быть принято с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, фанатов.
При этом я принял решение выставить «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро. Пока же клуб будет функционировать с теми доходами и людьми, которым я доверяю. Я покидаю «Панатинаикос» в качестве чемпиона и с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе окончательно и бесповоротно подошёл к концу», – заявил Яннакопулос, его слова приводит журналист Никос Варлас в «Твиттере».
После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».
- 9 июня 2020
-
15:46
-
15:27
-
15:00
-
14:19
-
13:43
-
13:19
-
12:32
-
10:23
-
09:40
-
09:30
-
08:01
-
07:42
-
06:46
-
02:01
-
01:28
-
00:54
-
00:52
- 8 июня 2020
-
23:58
-
22:10
-
22:05
-
20:47
-
19:31
-
18:33
-
17:58
-
16:09
-
15:51
-
14:46
-
11:34
-
10:36
-
09:55
-
08:07
-
07:28
-
01:01
- 7 июня 2020
-
23:01
-
21:49