Владелец выставил «Панатинаикос» на продажу за € 25 млн

Владелец баскетбольного «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за € 25 миллионов.

«Я бы предпочел, чтобы клуб выступал в Лиге чемпионов. Решение должно быть принято с участием всех заинтересованных сторон и, конечно же, фанатов.

При этом я принял решение выставить «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро. Пока же клуб будет функционировать с теми доходами и людьми, которым я доверяю. Я покидаю «Панатинаикос» в качестве чемпиона и с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе окончательно и бесповоротно подошёл к концу», – заявил Яннакопулос, его слова приводит журналист Никос Варлас в «Твиттере».



После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».