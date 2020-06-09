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В «Панатинаикосе» ещё не приняли решения по переходу из Евролиги в Лигу чемпионов

В «Панатинаикосе» ещё не приняли решения по переходу из Евролиги в Лигу чемпионов
Баскетбол / Евролига 0

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос уточнил, что окончательное решение о переходе его клуба из Евролиги в Лигу чемпионов ещё не принято. Этот сценарий является лишь его личным пожеланием.

«Я не говорил, что мы покидаем Евролигу. Ситуация пока находится в подвешенном состоянии. Я лишь надеюсь, что мы решим перейти в Лигу чемпионов», – приводит слова Яннакопулоса журналист Эмилиано Карчиа на своей странице в «Твиттере».

Яннакопулос ранее объявил, что продает клуб за 25 миллионов евро. По его словам, вопрос о турнире, в котором сыграет клуб, будет приниматься с участием всех заинтересованных сторон.

После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».

Владелец выставил «Панатинаикос» на продажу за € 25 млн
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