Сабонис останется на посту президента литовской федерации до 2021 года

Арвидас Сабонис останется на посту президента Литовской федерации баскетбола (LKF) и будет занимать руководящую должность ещё как минимум год.



Решение было принято 9 июня на заседании исполкома LKF, который перенёс отчётно-избирательную конференцию на 2021 год.



«Ситуация экстраординарная, было бы некрасиво, если бы новый коллега попал в неё. Это было бы трудно для него. Я согласен продолжить начатую работу и надеюсь, что мужской команде удастся попасть на Олимпийские игры», — приводит слова 55-летнего Сабониса сайт LKF.



20 августа 2010 года Сабонис был введён в Зал славы ФИБА, в знак признания его таланта. 4 апреля 2011 года, было объявлено, что Арвидас станет членом Баскетбольного зала славы имени Нейсмита. 24 октября 2011 года Сабонис был избран президентом Литовской федерации баскетбола.