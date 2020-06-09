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Экс-форвард «Нижнего Новгорода» Томпкинс продлил контракт с «Реалом»

Экс-форвард «Нижнего Новгорода» Томпкинс продлил контракт с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

Руководство мадридского «Реала» и тяжёлый форвард команды Трэй Томпкинс договорились о продлении контракта. Американец останется в столице Испании ещё на два года.

«В восторге от того, что останусь дома ещё на два года», — написал Томпкинс на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Томпкинс защищает цвета мадридского «Реала» с 2015 года. В команду из Испании он перебрался из «Нижнего Новгорода». За время выступлений на Пиренейском полуострове Трэй выигрывал трофей Евролиги, а также становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги он принял участие в 20 матчах, набирая в них 10,8 очка и собирая 3,9 подбора. Напомним, что не так давно Томпкинс переболел коронавирусом.

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