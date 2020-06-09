Сезон НБА-2020/2021 будет состоять из 82 матчей и более плотного расписания
Руководство НБА планирует провести следующий регулярный чемпионат в полноценном формате, сообщает RealGM. Лига намерена организовать первенство из 82 поединков. При этом ожидается, что расписание турнира получится более плотным.
В календаре появится больше серий, включающих в себя по четыре матча за пять дней для каждой из команд. В последние годы в НБА пытались отойти от такой практики, чтобы снизить нагрузку на баскетболистов. Об этих планах лиги рассказал генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Трэвис Шленк.
Регулярный чемпионат НБА сезона-2020/2021 планируется начать 1 декабря.
Возобновление нынешнего сезона запланировано на 31 июля. Все матчи остатка чемпионата-2019/2020 пройдут в Орландо (штат Флорида, США).
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