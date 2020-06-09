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В «Лейкерс» заинтересованы в услугах Брэдли Била

В «Лейкерс» заинтересованы в услугах Брэдли Била
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересовано в приобретении лидера «Вашингтон Уизардс», защитника Брэдли Била, сообщает Clutch Points. Как стало известно, калифорнийцы уже пытались заполучить баскетболиста и, вероятнее всего, попытаются сделать это в предстоящее межсезонье.

В услугах Била заинтересованытакже в «Бруклин Нетс», где с его помощью надеются создать ударное трио вместе с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

Бил не раз заявлял о любви к «Вашингтону», но источники не исключают, что баскетболист в этот раз может отклонить даже максимальное предложение «Уизардс» и подписать контракт с более мощными коллективами.

Напомним, Бил на протяжении всей карьеры выступает в составе «Вашингтона».

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