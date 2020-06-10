Леброн Джеймс – о голосовании в США: не является ли наша система расистской?

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал сообщение репортёра Лоры Бэррон-Лопес о проблемах на избирательных участках в штате Джорджия.
Журналистка рассказала о неудачном опыте участия в голосовании одного из основателей движения Black Lives Matters Латоши Браун. По её словам, женщина из-за введённых ограничений провела на участке более трёх часов, а её племянник – шесть. При этом, когда Браун отправилась посмотреть, как обстоят дела в Атланте, где преимущественно голосует белое население, она не зафиксировала там никаких ограничений. Люди спокойно приходили и уходили с избирательного участка.
«Все спрашивают: «Как можно исправить ситуацию?» Говорят: «Иди и проголосуй». А никто не задавал вопрос, не является ли наша система голосования структурно расистской?» – написал Леброн в «Твиттере».
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