«Селтикс» показали, как дезинфицируют кольца, щиты и мячи

Команда «Бостон Селтикс» показала, как организован тренировочный процесс на клубной базе в условиях пандемии. Соответствующее видео появилось на канале Swish Daily.



В ролике показано, что персонал клуба дезинфицирует кольца, щиты и мячи до и после индивидуальных тренировок каждого игрока, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Все предметы, которые прошли обработку, помещаются в специальные боксы и маркируются советующим образом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Видео доступно на странице Swish Daily в YouTube.

Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.