«Селтикс» показали, как дезинфицируют кольца, щиты и мячи

Команда «Бостон Селтикс» показала, как организован тренировочный процесс на клубной базе в условиях пандемии. Соответствующее видео появилось на канале Swish Daily.
В ролике показано, что персонал клуба дезинфицирует кольца, щиты и мячи до и после индивидуальных тренировок каждого игрока, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Все предметы, которые прошли обработку, помещаются в специальные боксы и маркируются советующим образом.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Видео доступно на странице Swish Daily в YouTube.
Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.
- 10 июня 2020
-
12:31
-
11:16
-
10:01
-
09:38
-
07:31
-
00:33
-
00:20
- 9 июня 2020
-
22:45
-
21:51
-
20:51
-
19:15
-
18:33
-
17:38
-
16:23
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:27
-
15:00
-
14:19
-
13:43
-
13:19
-
12:32
-
10:23
-
09:40
-
09:30
-
08:01
-
07:42
-
06:46
-
02:01
-
01:28
-
00:54
-
00:52
- 8 июня 2020
-
23:58
-
22:10