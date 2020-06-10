Умер бывший генеральный директор «Урала» Анатолий Концевой

10 июня в возрасте 67 лет скончался генеральный директор баскетбольного клуба «Урал» Анатолий Алексеевич Концевой. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургской команды.



«Анатолий Алексеевич сыграл огромную роль в жизни свердловского баскетбола, с которым всю жизнь был неразрывно связан как игрок, как тренер и как руководитель. Под его руководством наш клуб добился главных успехов: два сезона подряд был чемпионом Суперлиги и пробился в плей-офф Еврочелленджа.



Это колоссальная утрата в российской баскетбольной семье. Вечная память человеку, любившему баскетбол всем сердцем», — говорится в сообщении пресс-службы БК «Урал».



О причинах смерти бывшего генерального директора клуба не сообщается.