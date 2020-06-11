Церковный: «Зенит» должен играть в Евролиге на постоянной основе

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный рассчитывает, что его команда, дебютировавшая в Евролиге в минувшем сезоне, станет постоянным участником турнира.



«Сама по себе Евролига – это коммерческое предприятие. Чтобы выступать там постоянно, нужно обладать лицензией А, которая есть у 11 клубов. Они фактически являются акционерами Евролиги. И в первую очередь наша задача доказать всем – баскетбольному миру, городу, спонсорам, — что «Зенит» должен играть в данном турнире на постоянной основе. В предстоящем сезоне мы получили отличный шанс себя показать. А дальше будет видно.



Безусловно, команда в прошедшем сезоне оказалась не готова играть на два фронта. Ведь это не только плотность игр и нагрузка, но и постоянные передвижения. Сдвоенные матчи в Евролиге сменяются играми в Единой лиге ВТБ и переездами по всей стране. Очень большая нагрузка, и у большинства ребят не было такого опыта. Мы готовились к участию в Еврокубке, подбирали соответствующий состав, и потом уже было сложно сделать какие-то изменения. Плюс к этому ни одна команда не застрахована от травм, часто очень обидных», — приводит слова Церковного «Петербургский дневник».