Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Церковный: «Зенит» должен играть в Евролиге на постоянной основе

Церковный: «Зенит» должен играть в Евролиге на постоянной основе
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный рассчитывает, что его команда, дебютировавшая в Евролиге в минувшем сезоне, станет постоянным участником турнира.

«Сама по себе Евролига – это коммерческое предприятие. Чтобы выступать там постоянно, нужно обладать лицензией А, которая есть у 11 клубов. Они фактически являются акционерами Евролиги. И в первую очередь наша задача доказать всем – баскетбольному миру, городу, спонсорам, — что «Зенит» должен играть в данном турнире на постоянной основе. В предстоящем сезоне мы получили отличный шанс себя показать. А дальше будет видно.

Безусловно, команда в прошедшем сезоне оказалась не готова играть на два фронта. Ведь это не только плотность игр и нагрузка, но и постоянные передвижения. Сдвоенные матчи в Евролиге сменяются играми в Единой лиге ВТБ и переездами по всей стране. Очень большая нагрузка, и у большинства ребят не было такого опыта. Мы готовились к участию в Еврокубке, подбирали соответствующий состав, и потом уже было сложно сделать какие-то изменения. Плюс к этому ни одна команда не застрахована от травм, часто очень обидных», — приводит слова Церковного «Петербургский дневник».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020