Ватутин: ищем игрока, который может заменить Хайнса на площадке

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение бывшего капитана московского клуба Кайла Хайнса покинуть команду.



«Семью годами в ЦСКА, характером, игрой и отношением к делу Хайнс заслужил право принимать любые решения, и никакого осуждения с нашей стороны быть не может. Но для нас это незапланированная потеря. Мы предложили ему продление контракта, его решение было неожиданным для нас и партнёров по команде. Обид нет, это его решение, которое, наверное, обусловлено многими факторами. Сейчас ищем игрока, который сможет заменить Кайла на площадке, но сделать это будет сложно. Ищем игрока, который поможет ЦСКА в плане характера и духа», — приводит слова Андрея Ватутина «Матч ТВ».