Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Источник: Алексей Швед получил предложение, от которого ему будет трудно отказаться

Источник: Алексей Швед получил предложение, от которого ему будет трудно отказаться
Баскетбол / Евролига 0

Издание «Коммерсантъ» раскрывает детали переговоров по новому контракту между защитником Алексеем Шведом и подмосковными «Химками».

Главным вопросом межсезонья для «Химок» является именно продление контракта с одним из лучших защитников Европы Алексеем Шведом. По информации издания, стороны серьёзно продвинулись в переговорах, так как баскетболист получил предложение от которого ему будет трудно отказаться. Именно поэтому, скорее всего, соглашение будет продлено. Единственное условие ухода из «Химок» — это предложения из клубов НБА.

Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

Швед не подписывал новый контракт с «Химками»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020