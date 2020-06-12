Источник: Алексей Швед получил предложение, от которого ему будет трудно отказаться

Издание «Коммерсантъ» раскрывает детали переговоров по новому контракту между защитником Алексеем Шведом и подмосковными «Химками».
Главным вопросом межсезонья для «Химок» является именно продление контракта с одним из лучших защитников Европы Алексеем Шведом. По информации издания, стороны серьёзно продвинулись в переговорах, так как баскетболист получил предложение от которого ему будет трудно отказаться. Именно поэтому, скорее всего, соглашение будет продлено. Единственное условие ухода из «Химок» — это предложения из клубов НБА.
Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
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