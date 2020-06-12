Три клуба НБА пытаются заполучить Брэдли Била

Три команды проявляют интерес к защитнику «Вашингтон Уизардс» Брэдли Билу, они попытаются заполучить его, если столичный клуб решит обменять игрока. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



«Хит» проявляли интерес. «Майами», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс»… Я слышал про эти команды», – приводит слова Чарании Fadeaway World.



Брэдли Бил — третий номер драфта-2012. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе команды из столицы США. В нынешнем регулярном чемпионате Бил принял участие в 57 матчах, набирая в них 30,5 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 6,1 передачи в среднем.



Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».