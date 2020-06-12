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Составлен рейтинг лучших баскетболистов России. Баранова — первая, Кириленко – шестой

Составлен рейтинг лучших баскетболистов России. Баранова — первая, Кириленко – шестой
Баскетбол / Сборная России 0

Агентство «Весь спорт» с рамках проекта «10 за 27» составило рейтинг лучших баскетболистов России за 27 лет с момента распада СССР. Лучшей стала олимпийская чемпионка Елена Баранова. Андрей Кириленко занял в рейтинге шестое место, Тимофей Мозгов – восьмой, Евгений Пашутин — десятый.

Кроме привычных для составления рейтинга турниров – Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, для баскетболистов учитывались результаты выступлений в Национальной ассоциация студенческого спорта (NCAA) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Женской национальная баскетбольная ассоциации (WNBA).

Лучшие россияне в баскетболе по версии «Весь спорт»:

1. Елена Баранова
2. Валерий Тихоненко
3. Светлана Абросимова
4. Мария Степанова
5. Илона Корстин
6. Андрей Кириленко
7. Ирина Осипова
8. Тимофей Мозгов
9. Александр Каун
10. Евгений Пашутин.

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