«Это не их вина, а их беда». Гомельский объяснил низкий уровень молодых российских игроков

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, с чем, по его мнению, связан низкий уровень молодых российских игроков.



«Вы считаете, что развитию наших игроков с российскими паспортами мешают легионеры? В детском и юношеском баскетболе РФ легионеров нет. А качество игры наших молодых баскетболистов всё равно не растёт — результаты наших возрастных сборных это подтверждают.

Тут скорее надо мотивировать детских и юношеских тренеров и селекционеров, чтобы работали по современным методикам обучения, лучше готовили смену. Посмотрите на наших лучших юниоров: Михайловский, Лопатин, Хоменко и других — их мастерство недостаточно для игры в ведущих клубах и, уж тем более, в сборной страны. И это не их вина, а их беда.

Ребят откровенно не научили играть в современный баскетбол. Физические данные — отменные, а техническое и особенно тактическое мастерство отстает от того, которым обладают их сверстники из стран Европы. И, хочу напомнить, что тренерам профессиональных клубов ставится задача победить, а не развивать баскетболистов с российскими паспортами», — написал Гомельский в своей конференции.