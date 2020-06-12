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Единая лига ВТБ ещё год назад получила три места в Еврокубке

Единая лига ВТБ ещё год назад получила три места в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Участие трёх российских клубов Единой лиги ВТБ в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка было согласовано ещё в прошлом году.

«Не думаем, что будут какие-то изменения по количеству клубов. Все было согласовано ещё в прошлом году, и Единая лига ВТБ уже тогда получила три места в Еврокубке», — приводит слова представителя пресс-службы Евролиги ТАСС.

Накануне портал Eurohoops сообщил, что руководство Еврокубка приняло решение выделить три слота для команд Единой лиги ВТБ на следующий год. В минувшем сезоне в турнире участвовали только УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Состав участников Еврокубка будет окончательно утверждён 15 июня. В турнире образовалось два свободных места для команд из Турции — ранее «Галатасарай» и «Тофаш» приняли решение перейти в Лигу чемпионов.

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