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Около 150 игроков НБА обсудят возможный отказ от участия в рестарте сезона

Около 150 игроков НБА обсудят возможный отказ от участия в рестарте сезона
Баскетбол / НБА 0

Около 150 баскетболистов НБА планируют обсудить отказ от участия в рестарте сезона-2019/2020, сообщает Clutch Points.

Игроки выступают против возобновления сезона по нескольким причинам. Ряд из них выражает опасения в целесообразности доигровки и проживания в одном кампусе, в условиях пандемии коронавируса. Часть игроков не считает возможным проведение матчей на фоне протестного движения в США, которое связано с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Ещё часть игроков разочарована тем, что руководители лиги не услышали их мнения, когда принимали решение о возобновлении сезона.

Напомним, чемпионат планируется возобновить 30 июля. Все матчи оставшейся части сезона пройдут в Орландо (штат Флорида, США).

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