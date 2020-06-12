Около 150 игроков НБА обсудят возможный отказ от участия в рестарте сезона
Около 150 баскетболистов НБА планируют обсудить отказ от участия в рестарте сезона-2019/2020, сообщает Clutch Points.
Игроки выступают против возобновления сезона по нескольким причинам. Ряд из них выражает опасения в целесообразности доигровки и проживания в одном кампусе, в условиях пандемии коронавируса. Часть игроков не считает возможным проведение матчей на фоне протестного движения в США, которое связано с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
Ещё часть игроков разочарована тем, что руководители лиги не услышали их мнения, когда принимали решение о возобновлении сезона.
Напомним, чемпионат планируется возобновить 30 июля. Все матчи оставшейся части сезона пройдут в Орландо (штат Флорида, США).
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