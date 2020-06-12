Инициатором разговора о возможном отказе от участия в рестарте сезона НБА стал Ирвинг

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг стал автором идеи организации большого онлайн-разговора, в ходе которого более 150 игроков обсудят возможный отказ от участия в рестарте сезона НБА, сообщает обозреватель Bleacher Report Ховард Бек на своей странице в «Твиттере».

Ситуация интересна ещё и потому, что сам Ирвинг и без того не собирался участвовать в доигровке сезона, так как до сих пор залечивает травму плеча.

Напомним, многие игроки выражают сомнение в целесообразности возобновления сезона НБА. Ряд баскетболистов опасается проживания в общем кампусе на фоне пандемии коронавируса. Другая часть игроков полагает, что проведение матчей во время массовых протестов в США не является чем-то необходимым.