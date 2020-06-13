Митчелл, Ховард и Энтони думают отказаться доигрывать сезон НБА из-за Джорджа Флойда

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации Донован Митчелл, Кармело Энтони и Дуайт Ховард выступают за отказ от участия в возобновлении сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. 12 июня более 80 игроков провели онлайн конференцию, на которой обсудили возможный отказ от поездки в Орландо на фоне периода расовой напряжённости и пандемии коронавируса в США,
Стоит отметить, что ранее НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкции к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.
Напомним, многие игроки выражают сомнение в целесообразности возобновления сезона НБА. Ряд баскетболистов выражает опасения в связи с проживанием в общем кампусе на фоне пандемии коронавируса. Другая часть игроков полагает, что проведение матчей во время массовых протестов в США не является чем-то необходимым.
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