Тренер «Химок» заявил о неправильном толковании слов о Дончиче в интервью российскому СМИ

Тренер Луки Дончича и подмосковных «Химок» Юре Дракслар объяснил свои слова, что разыгрывающий «Далласа» находится не в лучшей форме.



«Давал интервью российскому изданию. Мои слова звучали так: „Лука ещё не в лучшей игровой форме“. В итоге слово „игровой“ было упущено во время перевода многими иностранными СМИ. Сейчас просто невозможно быть в лучшей игровой форме, потому что нет игр. В этом Дончич не отличается от других игроков НБА. Он в отличной физической форме, упорно тренируется каждый день, проводит силовые тренировки и строго следит за питанием.



Всё дело в неправильном толковании моих слов или неверном их переводе. Google-переводчик — не лучший способ», — приводит слова Дракслара The Athletic.