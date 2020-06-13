Тренер «Химок» заявил о неправильном толковании слов о Дончиче в интервью российскому СМИ
Тренер Луки Дончича и подмосковных «Химок» Юре Дракслар объяснил свои слова, что разыгрывающий «Далласа» находится не в лучшей форме.
«Давал интервью российскому изданию. Мои слова звучали так: „Лука ещё не в лучшей игровой форме“. В итоге слово „игровой“ было упущено во время перевода многими иностранными СМИ. Сейчас просто невозможно быть в лучшей игровой форме, потому что нет игр. В этом Дончич не отличается от других игроков НБА. Он в отличной физической форме, упорно тренируется каждый день, проводит силовые тренировки и строго следит за питанием.
Всё дело в неправильном толковании моих слов или неверном их переводе. Google-переводчик — не лучший способ», — приводит слова Дракслара The Athletic.
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