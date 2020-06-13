ЦСКА и другие клубы Евролиги отреагировали на желание «Панатинаикоса» покинуть турнир

10 клубов Евролиги опубликовали открытое письмо, в котором поддержали Евролигу в свете последних событий с участием греческого «Панатинаикоса». Напомним, греческий клуб заявил о намерении покинуть состав участников Евролиги. Владелец греческого гранда заявил о возможном участии команды в Лиге чемпионов ФИБА, а потом объявил о намерении продать клуб за € 25 млн.



«1. Все десять клубов, без исключения, верили в коллективный проект баскетбольной Евролиги и продолжают верить в него.



2. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству.



3. Положительная эволюция Евролиги за последние 20 лет, особенно за последнее десятилетие, только усилила эту веру и настроенность группы клубов на то, чтобы развивать успех и выводить европейский баскетбол на следующий уровень. Рост [проекта] выдающийся не только в плане охвата аудитории, повышения известности и интереса к Евролиге, но и в отношении экономики вокруг турнира. Это привлекло в экосистему Евролиги множество бизнес-партнёров, которые видят компанию как идеальный инструмент для дополнительного роста их организаций.



4. С 2000 года клубы — обладатели лицензий Евролиги установили высочайшие стандарты целостности. Они включают финансовые, регуляторные, транспарентные, дисциплинарные и судейские аспекты, если упоминать только те, которые поставлены под вопрос. Такие стандарты управления можно сравнить лишь со стандартами лучших спортивных организаций мира.



5. В соответствии со всеми планами и анализом, Евролига продолжает показывать огромный потенциал для будущего роста. Клубы по-прежнему всецело настроены делать все необходимые шаги для выведения европейского профессионального клубного баскетбола на следующий уровень и представлять соревнования высочайшего на континенте уровня постоянно растущей аудитории болельщиков.



6. Все клубы выражают твердое желание, чтобы афинский «Панатинаикос» продолжил идти по пути Евролиги, потому что клуб был неотъемлемой частью проекта на протяжении последних 19 лет. Однако повторяющиеся серьёзные и необоснованные клеветнические заявления господина Яннакопулоса не будут оставлены без реакции. Клубы примут все необходимые меры, чтобы защитить репутацию и целостность общих и индивидуальных ресурсов и убедиться, что клуб полностью соблюдает все обязанности, которые возложил на себя как член группы.



Подписано: «Анадолу Эфес» (Стамбул), «Олимпия» (Милан), ЦСКА (Москва), «Барселона», «Фенербахче» (Стамбул), «Баскония» (Витория), «Маккаби» (Тель-Авив), «Олимпиакос» (Пирей), «Реал» (Мадрид), «Жальгирис» (Каунас)», — гласит заявление на официальном сайте московского ЦСКА.