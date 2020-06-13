Брат легенды НБА Уилкинса отправлен в психлечебницу после нескольких арестов

Бывший баскетболист «Нью-Йорк Никс» брат легенды Национальной баскетбольной ассоциации Доминика Уилкинса Джеральд был отправлен в психлечебницу для оценки психического здоровья, сообщает New York Daily News.



По информации источника, Уилкинс был дважды арестован за последние две недели. В первый раз Уилкинс напал на человека с отвёрткой — по словам предполагаемой жертвы, Уилкинс вошёл в его магазин и начал вести себя агрессивно. Уилкинс ударил другого человека и покинул магазин, угрожая отвёрткой. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и краже.



Ранее Уилкинса арестовали за нападение на женщину — он ворвался в её дом и толкнул её. По словам жертвы, Уилкинс просил её воспользоваться телефоном и был расстроен отказом.



Наконец, 6 мая Уилкинс забаррикадировался на два с половиной часа в спальне своей подруги, отключил пожарную сигнализацию и начал заливать в щель двери спирт, отбеливатель, воду и мочу. Это и стало причиной, по которой экс-баскетболиста отправили на проверку психического здоровья.