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Adidas наймёт больше афроамериканцев и латиноамериканцев

Adidas наймёт больше афроамериканцев и латиноамериканцев
Баскетбол / НБА 0

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas инвестирует $ 20 млн в сообщество чернокожих в США и сделает всё возможное, чтобы 30% всех новых рабочих мест в США были заполнены чернокожими и латиноамериканцами, сообщает Reuters.

«Пусть мы и говорим о важности интеграции, нам нужно сделать больше, чтобы создать ту среду, в которой все наши сотрудники будут чувствовать себя в безопасности и иметь равные возможности для продвижения по карьерной лестнице», — заявил генеральный директор Каспер Рорстед.

Кроме того, Adidas за следующие четыре года инвестирует деньги в различные инициативы, включая программу по баскетболу на низовом уровне, школу дизайна обуви и схему поддержки спорта в чёрном сообществе.

С компанией Adidas сотрудничают известные баскетболисты — Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Деррик Роуз и многие другие.

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