Гомельский: никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России
Известный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на вопрос одного из болельщиков о возможном переходе в ЦСКА Торнике Шенгелии, опроверг информацию о том, что у грузинского баскетболиста отрицательное отношение к России.
«Отец Торнике играл за тбилисское „Динамо“. Мы знакомы. Во время Евробаскета 2011 года в Литве мы с ним много общались. Я не почувствовал, что в семье существует какое-то предубеждение против России. Сам Торнике неплохо говорит по-русски. Обязательно обмениваюсь с ним несколькими фразами во время приездов в Москву. Мне кажется, что он общительный, доброжелательный и улыбчивый человек. Никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России», — написал Гомельский на своём сайте.
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