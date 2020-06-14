Гомельский: никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России

Известный комментатор Владимир Гомельский, отвечая на вопрос одного из болельщиков о возможном переходе в ЦСКА Торнике Шенгелии, опроверг информацию о том, что у грузинского баскетболиста отрицательное отношение к России.

«Отец Торнике играл за тбилисское „Динамо“. Мы знакомы. Во время Евробаскета 2011 года в Литве мы с ним много общались. Я не почувствовал, что в семье существует какое-то предубеждение против России. Сам Торнике неплохо говорит по-русски. Обязательно обмениваюсь с ним несколькими фразами во время приездов в Москву. Мне кажется, что он общительный, доброжелательный и улыбчивый человек. Никогда не слышал, чтобы Шенгелия сказал что-то плохое о России», — написал Гомельский на своём сайте.