Легенда советского баскетбола Валтерс: как тренер, Александр Гомельский был слаб

Легендарный советский баскетболист Валдис Валтерс поделился мнением о другой легенде отечественного баскетбола, Александре Гомельском, который привёл сборную СССР к триумфу на Олимпиаде в Сеуле и множеству побед на континентальных и мировых форумах.

«Я не нравился Гомельскому своей колючестью. Всегда имел собственное мнение, да и ответить мог резко. Он этого не терпел. Вот литовцы в раздевалке „поливали“ Гомельского с ног до головы, а на паркете приятно улыбались ему в лицо. И никаких оснований их не любить у Александра Яковлевича не было.



Недавно на своем YouTube-канале я делал интервью с Сашей Волковым. Он считает, если бы в сборной СССР был такой тренер, как Майк Фрателло, она вообще никому бы не проигрывала. И вот после этого в России начали раздаваться голоса, что великого тренера трогать нельзя. Но я и сейчас могу сказать: как тренер, Александр Гомельский был слаб.



Он был хорошим менеджером и великолепным психологом. Имел большой авторитет. Но в баскетболе не разбирался. Да, игру чувствовал, этого не отнять, но какие-то новшества и тонкости — не его конёк. У него всегда было 10–12 человек, на которых делал ставку. Остальных харчил, не давал развиваться. Так просто попасть в сборную было невозможно. Но если уже попал, то намертво», — приводит слова Валтерса «Прессбол».