В УНИКСе назвали сумму урезания бюджета и турнир, в котором команда выступит в Европе

Президент УНИКСа Евгений Богачёв ожидает, что бюджет казанского клуба на следующий сезон сократится на 10–15 %. Вместе с тем он подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать в июле. Функционер также заявил, что команда продолжит представлять страну на международной арене — в Еврокубке.

«Будем играть в Еврокубке, но целей пока не ставим никаких. Много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да ещё и коронавирус не угасает, но мы ведём работу. В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращён на 10–15%, но ясность наступит в июле», — приводит слова президента казанского клуба ТАСС.

Ранее стало известно, что УНИКС пытается заполучить форварда «Пынара» Джордана Моргана.