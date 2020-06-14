НБА отреагировала на желание группы игроков бойкотировать концовку сезона

В НБА отреагировали на желание группы игроков бойкотировать концовку сезона. По словам представителя НБА, лига работает над компромиссным решение вопроса.
«Мы понимаем проблемы игроков и работаем вместе с профсоюзом игроков НБА над поиском компромиссного решения», — приводит слова представителя Национальной баскетбольной ассоциации Майка Басс журналист Марк Штайн в своём «твиттере».
Напомним, ранее сразу несколько игроков выступили за отказ от участия в возобновлении сезона. 12 июня более 80 игроков провели онлайн конференцию, на которой обсудили возможный отказ от поездки в Орландо на фоне периода расовой напряжённости и пандемии коронавируса в США,
Стоит отметить, что ранее НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкции к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.
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