Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» высказались по поводу раскола в команде

Игроки клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» прокомментировали слухи о возможном расколе в команде по причине возобновления сезона этим летом.

«Никакого раскола в команде нет», – цитирует ESPN одного из игроков «Лейкерс».

«Ещё есть время, чтобы во всём разобраться, и у лиги, и у команды», – приводят слова другого игрока клуба.



Ранее состоялась онлайн-конференция игроков НБА с целью обсуждения отказа от переезда в Орландо, где и планируется проводить все матчи после возобновления сезона. Игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг назвал протесты против расовой несправедливости одной из причин, которая позволяет игрокам отказаться от продолжения сезона. Как сообщают СМИ, мнение Ирвинга в этом вопросе поддержали и другие игроки лиги, одними из которых были игроки «Лейкерс» Дуайт Ховард и Эвери Брэдли.

Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкции к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.