Гомельский: «Зениту» нужно поменять четырех человек в составе
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах санкт-петербургского «Зенита» на удачное выступление в следующем сезоне.
«Зениту» нужно поменять четырёх человек в составе. Наверное, сейчас идут какие-то переговоры с потенциальными новичками. Для них главное, что они остались в Евролиге.
Сможет ли «Зенит» выйти на новый уровень в сезоне-2020/2021? Всё зависит от того, каким окажется бюджет. Если в районе €25 млн, то менеджмент будет свободнее в селекции. Если €20 млн и меньше, то тяжело будет сформировать состав для борьбы за попадание в плей-офф Евролиги. Но такого провала, как в прошлом году, быть не должно. Опыт-то прибавился», — приводят слова Гомельского «Известия».
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