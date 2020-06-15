Гомельский: «Зениту» нужно поменять четырех человек в составе

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о шансах санкт-петербургского «Зенита» на удачное выступление в следующем сезоне.



«Зениту» нужно поменять четырёх человек в составе. Наверное, сейчас идут какие-то переговоры с потенциальными новичками. Для них главное, что они остались в Евролиге.

Сможет ли «Зенит» выйти на новый уровень в сезоне-2020/2021? Всё зависит от того, каким окажется бюджет. Если в районе €25 млн, то менеджмент будет свободнее в селекции. Если €20 млн и меньше, то тяжело будет сформировать состав для борьбы за попадание в плей-офф Евролиги. Но такого провала, как в прошлом году, быть не должно. Опыт-то прибавился», — приводят слова Гомельского «Известия».