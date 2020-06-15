Куртинайтис: Швед склонен остаться в «Химках», у него семья и ресторанный бизнес в Москве

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис заявил, что Алексей Швед склонен к тому, чтобы остаться в клубе, так как в Москве у него есть семья и бизнес.

«У нас есть руководители клуба, которые принимают решения. Я всё-таки жду и надеюсь, что мы подпишем Алексея. Я могу позвонить ему, но что скажу? Он всё знает. Я говорил ему, что буду рад, если он останется с нами. Вопрос ещё в другом — он дорогой игрок, это дела менеджмента. Насколько я знаю, он хотел бы остаться в „Химках“. Ему комфортно в Москве, потому что у него здесь семья. К тому же у него здесь ресторанный бизнес. Он склонен к тому, чтобы остаться тут», — приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.