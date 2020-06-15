Только два из трёх клубов Единой лиги ВТБ заявились в Еврокубок

Единая лига ВТБ имела три лицензии, чтобы делегировать клубы для участия в новом сезоне Еврокубка, но лишь две команды воспользовались этим правом. Заявки подали «Локомотив-Кубань» и УНИКС.
«У Единой лиги ВТБ было три места для участия в новом сезоне Еврокубка. Но случилась ситуация, аналогичная прошлому году, — только две команды подали заявки или смогли соответствовать требованиям регламента турнира», — приводит слова представителя пресс-службы Еврокубка ТАСС.
Всего в турнире Еврокубка примут участие 24 команды. Согласно предварительному календарю, регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдёт с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы — со 2 по 10 марта, полуфиналы — с 16 по 24 марта, финальная серия состоится с 6 по 14 апреля.
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