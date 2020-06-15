Стало известно, как бойкот группы игроков НБА повлияет на возобновление сезона

Возобновление сезона Национальной баскетбольной ассоциации не будет сорвано из-за отказа небольшой группы игроков от участия в матчах, сообщает ESPN. По информации источника, ожидается, что от участия в рестарте сезона откажется небольшая часть игроков.



Ранее сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.



За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.



Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкций к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.