Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Стало известно, как бойкот группы игроков НБА повлияет на возобновление сезона

Стало известно, как бойкот группы игроков НБА повлияет на возобновление сезона
Баскетбол / НБА 0

Возобновление сезона Национальной баскетбольной ассоциации не будет сорвано из-за отказа небольшой группы игроков от участия в матчах, сообщает ESPN. По информации источника, ожидается, что от участия в рестарте сезона откажется небольшая часть игроков.

Ранее сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.

За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.

Стоит отметить, что НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкций к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020