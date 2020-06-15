В НБА раскрыли причину, почему Леброн Джеймс настаивает на завершении сезона-2019/2020

Один из руководителей команды НБА считает, что Леброн Джеймс поддерживает возобновление сезона, поскольку хочет в нынешнем сезоне выиграть чемпионский титул, чтобы приблизиться по уровню величия к Майклу Джордану.
«Леброн позаботится о том, чтобы сезон продолжился в Орландо, потому что он знает, что эти матчи могут оказать огромное влияние на его наследие. Он знает, что получение одного или двух титулов станет переломным моментом, и он полон решимости пойти на это», — цитирует Clutch Points одного из руководителей команды.
Сообщалось, что многие лидеры команд НБА выступают против возобновления сезона до тех пор, пока не появится вакцина против коронавируса.
За отказ от участия в матчах сезона проголосовали разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум, а также центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард.
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