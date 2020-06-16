Трэйси Макгрэди назвал две причины, почему сезон НБА не должен возобновляться

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди назвал две причины, по которым сезон в НБА не должен возобновиться.

Как сообщает Clutch Points, Макгрэди считает, что перед возобновлением сезона НБА должны произойти радикальные изменения с точки зрения жестокости полиции в отношении проявления расовой несправедливости. К тому же в США продолжают умирать люди из-за пандемии коронавируса, и сейчас спорт не так важен.

Напомним, ранее сразу несколько игроков выступили за отказ от участия в возобновлении сезона. 12 июня более 80 игроков провели онлайн конференцию, на которой обсудили возможный отказ от поездки в Орландо на фоне периода расовой напряжённости и пандемии коронавируса в США.

НБА и профсоюз игроков приняли решение не применять санкции к баскетболистам, которые примут решение не участвовать в рестарте сезона, однако баскетболисты не получат зарплату за пропущенные матчи.