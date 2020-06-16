Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Баркли: понятия не имею, о чём говорят Кайри и Дуайт. Они потеряют миллиарды долларов

Баркли: понятия не имею, о чём говорят Кайри и Дуайт. Они потеряют миллиарды долларов
Баскетбол / НБА 0

Прославленный в прошлом баскетболист, а ныне известный эксперт Чарльз Баркли осуждает лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и центрового «Лейкерс» Дуайта Ховарда, которые выступают против возобновления сезона НБА.

«Думаю, не играть будет глупо. Назову две причины. Во-первых, если они не будут играть, то попросту выпадут из поля зрения, их не будет видно до конца года, за ними не будут охотиться телекамеры.

Леброн Джеймс, вероятно, самый известный спортсмен в США, но он будет незаметным. Они выпадут из поля зрения и будут забыты. Кроме того, парни должны понимать, что их деньги не вернутся и они потеряют миллиарды. Эти деньги можно использовать на благо нашего сообщества и сделать хорошие вещи. Понятия не имею, о чём говорят Кайри и Дуайт, но, если мы примем решение не играть, это будет катастрофа", — приводит слова Баркли Clutch Points.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020