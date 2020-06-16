Баркли: понятия не имею, о чём говорят Кайри и Дуайт. Они потеряют миллиарды долларов

Прославленный в прошлом баскетболист, а ныне известный эксперт Чарльз Баркли осуждает лидера «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и центрового «Лейкерс» Дуайта Ховарда, которые выступают против возобновления сезона НБА.

«Думаю, не играть будет глупо. Назову две причины. Во-первых, если они не будут играть, то попросту выпадут из поля зрения, их не будет видно до конца года, за ними не будут охотиться телекамеры.

Леброн Джеймс, вероятно, самый известный спортсмен в США, но он будет незаметным. Они выпадут из поля зрения и будут забыты. Кроме того, парни должны понимать, что их деньги не вернутся и они потеряют миллиарды. Эти деньги можно использовать на благо нашего сообщества и сделать хорошие вещи. Понятия не имею, о чём говорят Кайри и Дуайт, но, если мы примем решение не играть, это будет катастрофа", — приводит слова Баркли Clutch Points.