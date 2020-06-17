Стали известны детали рестарта сезона-2019/2020 в НБА

Портал The Athletic представил подробный план возобновления сезона-2019/2020 в НБА. Матчи пройдут с 30 июля по 13 октября в Орландо.

Те игроки НБА, которые не захотят участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты.

Подготовка к возобновлению сезона будет состоять из 6 этапов:

Этап 1 (12-22 июня):

– все игроки возвращаются в города базирования клубов, «Рэпторс» собираются на арене университета в Неаполе (Флорида);

– разрешены только индивидуальные тренировки;

– игрокам запрещено свободное перемещение вне дома, выходить можно только по исключительной надобности — покупки продуктов.

Этап 2 (23-30 июня):

— команды проводят обязательное тестирование на коронавирус

Этап 3 (1-11 июля):

— индивидуальные занятия, на которых могут присутствовать тренеры;

— групповые тренировки запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале.

Этап 4А (7-11 июля):

– команды перемещаются в кампус «Диснейуорлда», в делегацию каждого клуба входят до 35 человек

– все команды расселяются в трёх гостиницах;

– по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус;

– все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или приёма пищи;

– некоторые работники кампуса не будут жить в закрытой зоне, но должны постоянно обследоваться на предмет симптомов коронавируса;

– с 7 июля игроков будут тестировать на запрещённые вещества, кроме марихуаны, её употребление легализовано в штате Флорида.



Фаза 4В (11-21 июля):

– старт командных тренировок;

– игроки должны следовать рекомендациям: не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы;

– играм разрешён совместный досуг: пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д., но только с теми, кто проживает в их гостинице;

– групповые завтраки, обеды и ужины проходят на открытом пространстве;

– игрокам запрещено посещать номера коллег;

– игрокам разрешается за свой счёт нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно;

– игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать;

– если игрок покинет кампус, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты).

Этап 5 (22-29 июля):

– команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице;

– с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещённых в других гостиницах.



Этап 6 (30 июля – 13 октября):

– команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;

– после вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА;

– оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки;

– все гости должны предварительно пройти трёхдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице);

– агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока);

– гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него.