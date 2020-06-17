Кайри Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг предложил игрокам создать собственную отдельную от НБА баскетбольную лигу, сообщает журналист New York Daily News Стефан Бонди на своей странице в «Твиттере».
Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Также коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.
Отмечается, что Ирвинг покинул групповой чат «Нетс» после утечки в СМИ информации о его желании создать отдельную лигу.
Ирвинг не сыграет в Орландо из-за травмы. Группа его единомышленников по отмене сезона насчитывает по меньшей мере 80 человек. Накануне они провели конференцию, на которой выразили озабоченность из-за рестарта НБА в «Диснейуорлде».
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