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Кайри Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу

Кайри Ирвинг предложил игрокам создать отдельную от НБА лигу
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг предложил игрокам создать собственную отдельную от НБА баскетбольную лигу, сообщает журналист New York Daily News Стефан Бонди на своей странице в «Твиттере».

Ирвинг лоббирует отмену рестарта сезона-2019/2020 в Орландо. Кайри предпочитает сосредоточиться на движении против расовой несправедливости, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Также коалиция игроков под его руководством обеспокоена риском получить травму и непрекращающейся пандемией коронавируса в США.

Отмечается, что Ирвинг покинул групповой чат «Нетс» после утечки в СМИ информации о его желании создать отдельную лигу.

Ирвинг не сыграет в Орландо из-за травмы. Группа его единомышленников по отмене сезона насчитывает по меньшей мере 80 человек. Накануне они провели конференцию, на которой выразили озабоченность из-за рестарта НБА в «Диснейуорлде».

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