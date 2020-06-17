Оладжьювон назвал игрока современной НБА, который не хуже Джордана и Чемберлена
Легендарный центровой «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон высоко оценил игру разыгрывающего защитника Джеймса Хардена.
По словам Оладжьювона, нынешний лидер «Рокетс» по общему уровню находится на одной ступени с Майклом Джорданом и Уилтом Чемберленом.
«Крайне трудно вести за собой команду, играя на позиции разыгрывающего, но Харден с лёгкостью с этим справляется. Посмотрите на его статистику. Это игрок уровня Майкла Джордана и Уилта Чемберлена. Уверен, что Джеймс способен стать чемпионом. Думаю, это лишь вопрос времени. Поставьте рядом с Харденом любого игрока – это сработает, потому что Джеймс – универсал. Он победитель. Джеймс знает, как выигрывать», – сказал Оладжувон в эфире подкаста The A-Team.
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