Защитник «Лейкерс»: чернокожие сделали НБА популярной, лига обязана нашему сообществу

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, возглавляющий коалицию игроков НБА вместе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, объяснил, почему темнокожие баскетболисты хотят бойкотировать возобновление сезона.



«Нам нужно найти способ добиться большего. Устраивать перфомансы во время гимна, носить футболки — это замечательно, но мы должны увидеть реальные действия со стороны лиги в борьбе с расизмом.



Отказ от участия в возобновлении сезона в НБА напрямую не помогает борьбе с систематическим расизмом. Однако он подчёркивает, что без чернокожих спортсменов лига не была бы такой, какой является сегодня. НБА обязана нашему сообществу и должна расширить наши возможности, потому что мы сделали их бренд успешным и популярным. Если они реально заботятся о нас, то не будут оставаться в тени и молчать», — приводит слова Брэдли ESPN.