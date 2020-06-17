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Защитник «Лейкерс»: чернокожие сделали НБА популярной, лига обязана нашему сообществу

Защитник «Лейкерс»: чернокожие сделали НБА популярной, лига обязана нашему сообществу
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли, возглавляющий коалицию игроков НБА вместе с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, объяснил, почему темнокожие баскетболисты хотят бойкотировать возобновление сезона.

«Нам нужно найти способ добиться большего. Устраивать перфомансы во время гимна, носить футболки — это замечательно, но мы должны увидеть реальные действия со стороны лиги в борьбе с расизмом.

Отказ от участия в возобновлении сезона в НБА напрямую не помогает борьбе с систематическим расизмом. Однако он подчёркивает, что без чернокожих спортсменов лига не была бы такой, какой является сегодня. НБА обязана нашему сообществу и должна расширить наши возможности, потому что мы сделали их бренд успешным и популярным. Если они реально заботятся о нас, то не будут оставаться в тени и молчать», — приводит слова Брэдли ESPN.

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