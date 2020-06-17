Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский рассказал, какую позицию критически важно усилить ЦСКА

Гомельский рассказал, какую позицию критически важно усилить ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какая позиция в московском ЦСКА нуждается в обязательном усилении.

«В таком варианте состава передней линии — Милутинов (Боломбой) + Фойгтман (Шенгелия) + Курбанов (Клайберн) — ЦСКА необходим ещё один разыгрывающий с акцентированным пасом в трёхсекундную зону.

На задней линии ЦСКА есть кому агрессивно защищаться — Хэкетт, Сент-Рос, тот же Стрелниекс. Но нет ни одного игрока, который бы стабильно мог отдать мяч центровому или четвёртом номеру в «краску» или на её границу», — написал Гомельский в своей конференции.

Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия прокомментировал информацию о возможном переходе в „армейский“ клуб.

Шенгелия отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020