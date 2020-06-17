Гомельский рассказал, какую позицию критически важно усилить ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о том, какая позиция в московском ЦСКА нуждается в обязательном усилении.



«В таком варианте состава передней линии — Милутинов (Боломбой) + Фойгтман (Шенгелия) + Курбанов (Клайберн) — ЦСКА необходим ещё один разыгрывающий с акцентированным пасом в трёхсекундную зону.



На задней линии ЦСКА есть кому агрессивно защищаться — Хэкетт, Сент-Рос, тот же Стрелниекс. Но нет ни одного игрока, который бы стабильно мог отдать мяч центровому или четвёртом номеру в «краску» или на её границу», — написал Гомельский в своей конференции.



Форвард «Басконии» Торнике Шенгелия прокомментировал информацию о возможном переходе в „армейский“ клуб.

Шенгелия отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА